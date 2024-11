Az időjárás mindig tartogat izgalmakat számunkra, mostanában egyre többször merül fel a kérdés, hogy vajon mikor esik le az első hó, és hogy tényleg leáll-e a Golf-áramlat.

Olvadó sarkvidéki jégtakaró. Egyes vélemények szerint a klímaváltozás akár a Golf-áramlat leállásához is vezethet

Fotó: Pixabay



A Golf-áramlat esetleges leállása is szóba került

Németh Lajos úgy nyilatkozott lapunknak, hogy egyelőre vármegyénkben, a Dunántúl középső vidékén, de még a Bakonyban sem várható jelentősebb hó.

– Számomra ez egyet jelent az összefüggő, néhány centiméteres hótakaróval, ilyen a következő egy hét során nem várható. Tíz nap múlva valószínűsíthető, de akkor sem biztos, hogy lesz benne részünk, előfordulhat, hogy csak helyenként lesz ennyi hó akkor. Ami pedig a telet illeti, az eddigi jó néhány tél időjárását figyelembe véve nem lehet megmondani, hogy havasabb lesz-e a telünk a megszokottnál. Reménykedhetünk benne azonban, különösen a hegyekben. Sokan örülnének annak is, ha befagyna a Balaton, amely 2017-ben fagyott be utoljára úgy, hogy a jégre lehetett menni. Húsz százalék esélyt látok erre, a fehér karácsonyra pedig mindössze tíz százalékot.

Európa-szerte a következő napokban sem alakul ki olyan időjárási helyzet, mint a múlt század hetvenes, nyolcvanas éveiben. Akkor egymás után néhány évben többször volt fehér a karácsonyunk, azóta csak egyszer-kétszer. Most sajnos nem erre hajlik az időjárás – mondta az időjós.

Németh Lajos arról is beszélt, hogy úgy viselkedik az időjárásunk, ami a sokéves átlaghoz képest szokatlan.

– Sajnos úgy tűnik, hogy mi a két évszakos, mediterrán éghajlati zóna felé közelítünk. Ritkán, de előfordulhat nagyobb tél, azonban a tendencia szerint el kell búcsúznunk a havas karácsonyoktól. Összefüggő hótakaró csak az 1500 méternél magasabb hegyekben lehet. Amikor a szakmát kezdtem ötven éve, akkor még minden téli napon nagy szükség volt a hóekékre, ilyesmi mostanában nem lesz jellemző, és a következő években sem lesz az – szögezte le.

Vajon leáll-e a Golf-áramlat?

– Ami a Golf-áramlatot illeti, egyes éghajlati modellekbe táplált adatok szerint ha ez így megy tovább, és az erőteljes felmelegedés fokozódik, olyan nagy mennyiségű jég olvad el az Északi-sarkon, hogy az Atlanti-óceánba folyva lehűti a vizet, és az áramlás következtében leállhat a Golf-áramlat. Csakhogy ez sok összetevő egyetlen eleme. Biztos vagyok benne, hogy 2050-ig erre nem kerül sor. Fizikailag elképzelhető ugyan, de hiszem, hogy a természetben szinte nulla százalék ennek az esélye – mondta lapunknak a meteorológus.