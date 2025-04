Felhők gyűlnek Veszprém felett zivatarokkal, a Bakonyban jég is esett! (képek+videó!)

Nemcsak az esernyő lehet ma jó társ, hanem a türelem is: egy-egy zivatar akár felhőszakadással és jégesővel is társulhat. Pár órája bakonyi jégeső is volt, de szerencsére hamar elállt. A szeszélyes időjárás különösen a késő délutáni órákban mutatja majd meg erejét, amikor már a Dunántúlon is megerősödik az északnyugati szél, sőt, zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak.

Pár órája bakonyi jégeső is volt, de szerencsére hamar elállt.

Forrás: Olvasó

Bakonyi jégeső

A hőmérséklet napközben még egész kellemesen, 22–24 fok körül alakulhat, ám ahol tartósabban esik, ott ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. Estére gyorsan lehűl a levegő: 12–14 fokra számíthatunk a késő esti órákban – írja a met.hu

Mit érdemes észben tartani?

Ha szabadtéri programot tervezel, legyen nálad esőkabát vagy esernyő.

Vihar idején kerüld a magas fákat és a vízpartokat.

Figyeld a riasztásokat – ma nem árt résen lenni.

Veszprémben több helyen csapott le a zivatar

Videón mutatjuk Veszprém térségében több helyen csapott le a zivatar: