Veszprémi időjárás és egészségügyi figyelmeztetés!

Az ország időjárását egy anticiklon alakítja, amely stabil, eseménytelen légköri helyzetet teremt. Ennek köszönhetően a reggeli órákban több helyen csípős hideg volt, helyenként 5 Celsius-fok alatti értékekkel. A Dunántúlon néhol megélénkülhet a déli, délkeleti szél, de alapvetően napos, kellemes idő vár ránk. A nagy hőmérséklet-ingadozás miatt egészségügyi figyelmeztetés van országosan!

Szebbnél szebb virágok nyílnak a tavaszi időben, de országos egészségügyi figyelmeztetés van érvényben

Egészségügyi figyelmeztetés: Miért okoz panaszokat ez az időjárás?

Délutánra országszerte 20 és 25 fok közé emelkedik a hőmérséklet, igazi tavaszi meleg köszönt be, helyenként már-már nyárias hangulattal. Bár hivatalosan nincs fronthatás, a 15–20 fokos napi hőingás önmagában is megterhelő lehet. Ilyenkor a szervezetnek gyorsan kell alkalmazkodnia a változó körülményekhez, ami nem mindenkinek megy könnyen.

A leggyakoribb panaszok, amikre érdemes figyelni

Fáradtságérzet, bágyadtság

Fejfájás, migrénes tünetek

Vérnyomás-ingadozás

Koncentrációs zavarok

Álmatlanság, nyugtalan alvás

Szédülés, általános gyengeség – írja a köpönyeg.hu

Hasznos tanácsok a mai napra

Ajánlott a bőséges folyadékfogyasztás, a vitaminban gazdag ételek fogyasztása, és ha lehet, iktassunk be némi pihenőt is a napunkba. A réteges öltözködés kiemelten fontos: reggel még kabátra lehet szükség, délutánra viszont már egy vékony póló is elég lesz.

Az időjárás a következő napokban is hasonlóan alakulhat, így érdemes figyelni a szervezetünk jelzéseit és alkalmazkodni a gyorsan változó körülményekhez.