Erős szél, eső és napos órák: így alakul ma az időjárás

A Dunántúlon felhősebb időjárás lesz jellemző, és esőre, záporra is számítani kell, de délutántól egyre kevesebb helyen esik, és a felhőzet is csökken. Keleten viszont naposabb idő ígérkezik, és ott legfeljebb elvétve fordulhat elő eső. Az ország keleti felén emellett erős északias szélre is figyelni kell, amely néhol viharos széllökésekkel is kiegészülhet.

Marad a borús időjárás

Forrás: pexels.com/Illusztráció

A szombati időjárás

A nappali hőmérséklet 15 és 23 fok között alakul, a legmelegebb idő a déli és délkeleti tájakon várható, míg a nyugati és délnyugati területeken, ahol több lesz a felhő, hűvösebb lesz. Késő estére 9 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet. A szeles idő és a változó felhőzet tehát egy vegyes, de még viszonylag enyhe tavaszi napot ígér.