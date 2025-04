Zivatar, jég, villámárvíz – pusztított a vihar a Balatontól Fejérig

Az ítéletidő több települést is elért. Pusztaszemes utcáin a sár már nemcsak az átereszeket, de a házak bejáratait is elérte. Helyenként 30 milliméternél is több eső esett néhány óra leforgása alatt – ez a mennyiség már önmagában is komoly terhelést ró a csatornarendszerre.

Csütörtök délután igazi ítéletidő csapot le több vármegyére és településre

Forrás: Olvasó

Az ítéletidő szomszédos vármegyéket is érintett

Fejér vármegyében sem volt kegyelem. A székesfehérvári térségben, például Bodajkon borsószem nagyságú jég kísérte az esőt, helyenként több órán keresztül. Egy olvasójuk által megosztott videón jól látszik, ahogy egy terepjáró is alig boldogul az áradattal, a víz pedig visszafolyt a csatornából az úttestre.

A viharról készült képeket és videókat a feol.hu oldalán lehet megnézni – a látvány magáért beszél.

Figyelem: a következő napokban is kialakulhatnak záporok, zivatarok – a vízgyűjtő rendszerek telítettsége miatt már kisebb mennyiségű eső is gondot okozhat.