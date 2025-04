Jégeső pusztított több településen, Veszprém vármegye is érintett lehet!

Döbbenetes természeti jelenség borzolta a békésiek kedélyét kedd este: Kardoskúton, Gerendáson és Csanádapácán is jégeső árasztotta el az utcákat. A közösségi oldalak és időjárásfigyelő portálok szinte azonnal tele lettek a videókkal, amelyeken jól látszik, hogy nem csupán néhány jégdarabka hullott – egyes helyeken mintha hótakaró lepte volna el a tájat. A beol.hu oldalán is megjelent felvételeken látható, amint Gerendáson az éjszakai jégeső következtében fehér lepel borít mindent. A kommentelők szerint Csanádapáca határába is elért a vihar, több településen is hömpölygött a jég az utcákon, az autók kerekei szó szerint jégben gázoltak.

Forrás: olvasói fotó

Veszprém vármegyében is lecsaphat a jégeső

A meteorológusok szerint szerdán délután ismét fokozódik a zivatarveszély, elszórtan az ország több pontján kialakulhatnak viharos cellák. Ezekhez akár 60-75 km/h-s széllökés, jégeső (jellemzően 2 cm alatti jégdarabokkal), valamint felhőszakadás is társulhat. A Dunántúl nyugati részén, illetve a déli területeken valamivel kisebb az esély, de az elővigyázatosság mindenhol indokolt. A Hungaromet előrejelzése szerint a szerdai napon nem csak a keleti országrészek lehetnek érintettek: Veszprém vármegyére is kiterjed az elsőfokú figyelmeztetés. A várható zivatarok nyomán ott is kialakulhat átmeneti viharos szél, jégeső és intenzív csapadék. Érdemes tehát az egész országban szemmel tartani az időjárást – különösen a délutáni-esti órákban. A természet ismét megmutatta kiszámíthatatlan arcát – és úgy tűnik, még nem fújta le a show-t.