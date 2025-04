Azonban aki a délutánt szabadtéren tervezi tölteni, jobb, ha számol a változékony időjárás lehetőségével – és nem felejti otthon az esernyőt sem, mert zivataros délután elé nézhetünk.

Zivataros délután várható a Balatonnál is, érdemes figyelni az ég jeleit

Forrás: veol.hu

Zivataros délután jégesővel

A met.hu előrejelzése szerint délután egyre nő a zivatarok kialakulásának esélye. Először az Északi-középhegység térségében jelenhetnek meg a viharos gócok, majd az ország más területein is szórványosan előfordulhatnak. A zivatarokat viharos széllökések (60-75 km/h), jégeső (általában 2 cm alatti jégdarabok), valamint felhőszakadás is kísérheti – az intenzívebb cellákban akár 25-30 mm feletti csapadék is lezúdulhat rövid idő alatt.

A vmeteo.hu megfigyelései is megerősítik a gomolyfelhők látványos fejlődését: kora délutántól egyre magasabbra törnek a felhők, és ezekből alakulhatnak ki a nap további részében záporok, zivatarok. A szél jellemzően mérsékelt délkeleti marad, így a zivatarok környezetében tapasztalható szélrohamok annál is váratlanabbul érhetnek bennünket.

Bár éjszakára a legtöbb térségben csökken a zivatarhajlam, a Dunántúl nyugati és délnyugati részein még az esti órákban is előfordulhatnak hevesebb gócok.