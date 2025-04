Viharos szél, záporok, hajnali köd – az időjárás nem kímél minket

Csütörtök estétől péntek reggelig az ország nagy részén borús, csapadékos időre van kilátás – érdemes esernyővel indulni útnak! Több helyen is előfordulhat eső, zápor, sőt, akár zivatar is, különösen a Dunántúl keleti felén és az ország középső területein.

Záporok és zivatarok várhatóak éjszaka

Fotó: stsmhn / Forrás: iStock

Zivatarok várhatóak az éjszakai órákban

A keleti megyékben viszont hajnalra mérséklődhet a csapadék, sőt a felhőzet is felszakadozhat, ami miatt ott helyenként párássá, ködössé válhat a levegő. Érdemes óvatosan közlekedni, főleg a reggeli órákban!

A szél a Dunántúlon továbbra is élénk, néhol erős marad, de zivatarok környezetében másutt is számíthatunk viharos lökésekre. Az éjszaka sem hoz enyhülést: a hőmérséklet 10 és 14 fok közé csökken, de a derültebb, szélvédett völgyekben még ennél is hidegebb lehet a hajnal.

Tippünk: ha reggel útnak indulsz, réteges öltözet és esernyő legyen kéznél, és figyeld az aktuális közlekedési híreket is, főleg, ha ködös térségen haladsz át.