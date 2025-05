Esővel és széllel vizsgázik a hét – zord idő fogadja az érettségizőket

A hétfőn induló érettségik idején borongós, csapadékos időre kell készülni: sok helyen eső, zápor, zivatar nehezítheti a reggeli iskolába indulást és a hazautat is. Estére délnyugat felől egy kiterjedt zivatarrendszer is érkezhet, amely helyenként felhőszakadást hozhat. Az északi, északkeleti szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében pedig viharossá is válhat. A hőmérséklet mindössze 15–17 fok körül alakul, így az átlagosnál hűvösebb, szeles időre kell számítani.

Esőt hoz magával az érettségi

Forrás: pexels.com/Illusztráció

Kedden sem kímél az időjárás: marad a borongós, hűvös idő, bár a csapadék mennyisége csökken. Éjszaka még sokfelé, napközben már csak szórványosan eshet. A hőmérséklet 13 és 20 fok között alakul, a legmelegebb a Dél-Alföldön lehet. Az északi szél továbbra is élénk, főként az ország északi részén lehetnek erősebb széllökések.

Az érettségi hete nemcsak a vizsgalapokon tartogat meglepetéseket

Szerdán enyhe javulás érkezik. A Dunántúlon még előfordulhatnak záporok, másutt már csak elszórtan valószínű csapadék. Az északkeleti régiókban némi napsütés is előbújhat. A hőmérséklet 15 és 20 fok között várható, de még mindig inkább átlag alatti értékekkel.

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint a változékony idő különösen megterhelő lehet a frontra érzékenyeknek: fejfájás, vérnyomás-ingadozás és koncentrációs zavar is jelentkezhet – nem épp ideális környezet a vizsgákhoz. A diákoknak érdemes melegen öltözni és esernyőt is csomagolni a tollak és a tudás mellé.