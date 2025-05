Közlekedés 1 órája

Rendkívül erős a forgalom a 82-esen a Bakonyban, hosszú sorok mindkét irányban (videó)

Hosszú sorokban haladnak a járművek a 82-es főúton a Balaton felé, és a Bakonyba is többen jönnek kirándulni, kikapcsolódni. Reggel óta erős a forgalom a 82-es főút Bakonyon átvezető részén mindkét irányban. Még kora délután is ezt a helyzetet tapasztaltuk, és motorosok is csoportokban mennek nagy tavunkhoz.

A hosszú hétvége első napján hosszú sorok alakultak ki a Győrt Veszprémmel összekötő 82-es főúton. A Bakonyon átvezető részen a motorosok csoportjai miatt is érdemes óvatosnak lenni, a cseszneki szerpentinnél főként. Zircen még csütörtökön délben is mindkét irányban erős volt a forgalom. Forgalom a 82-es – Hosszú sorok a hosszú hétvége első napján mindkét irányban Zircen. Sokan tartanak a Balaton felé és a Bakonyba is érkeznek lakókocsis kirándulók többek közt.

Fotó: Rimányi Zita/Napló Forgalom – A Balatonhoz a Bakonyon át és a tópartról az erdőkbe Az időjárás május első napján nyárias, sokan szeretnének kirándulni, kikapcsolódni a Balatonnál, a Bakonyban. A közlekedés során érdemes türelmesnek, körültekintőnek lenniük, hogy a baleseteket, a motorosbaleseteket megelőzzék.

