Méteres fű miatt panaszkodnak a veszprémiek – Extrém időjárás nehezíti a VKSZ dolgát

„Veszprémben a Sólyi és a Csillag utcában, a környéken mellmagasságig ér a fű, méteres a növényzet a közterületen, és úgy tudom, máshol is ez a helyzet a városban. A VKSZ-t nem értem el az ügyben, de a Naplóban olvastam, hogy ütemterv, kézikönyv szerint halad a fűnyírás. Idei ütemtervet én nem kaptam, nem is találtam meg a neten. Azt is láttam a Naplóban, hogy ökoszempontok miatt nem jó a gyakori fűnyírás. Ezt értem. De a környékünkön ez már probléma, ideje lenne sort keríteni rá. A gyerekekben sok a kullancs, és már most jelentkeztek allergiás tüneteink. Már a kutya se megy be pisilni a fűbe, olyan magas, az utcatábla se látszik ki belőle" – sorolta olvasónk. A szolgáltató mindezt az időjárással magyarázza.

Az extrém időjárással magyarázza a veszprémi városüzemeltetés, hogy a vármegyeszékhelyen több helyen magasra tudott nőni a fű.

Illusztráció: Pexels

Időjárási okok miatt akadozik a fűnyírás a városban

A témában megkerestük a veszprémi önkormányzatot. A lapunkhoz eljuttatott tájékoztatás szerint a városüzemeltetést, a közterületek karbantartásáért felelős szakembereket az elmúlt hetek extrém időjárása jelentős kihívások elé állította. A szokatlanul intenzív csapadék – aminek a gombaszedők örülhetnek –, a váltakozó hőmérséklet és a hirtelen viharok miatt a fűnyírás a város több pontján is nehézkessé vált.

A Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. magyarázata szerint

a tartós esőzések következtében a talaj vízzel telítetté vált, ami megnehezíti a fűnyíró gépek mozgását.

Emellett az időjárási szélsőségek következtében a fű növekedése felgyorsult,

így rövidebb időn belül nagyobb munkát igényel a közterületek rendezett állapotban tartása.

A lakótelepi részeket hetente kellene nyírni. Ennek ellenére a belvárosi közterületek rendezettek, kiemelten kezelik ezt a részt. A VKSZ kéri a lakosság türelmét és megértését:

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a közparkok és a zöldterületek továbbra is ápoltak maradjanak, mindenhová oda fogunk érni.