Madarak, fák és napsütés a Bakonyban – ilyen idő vár ma ránk az erdőben + videó!

A madarak és fák napja több, mint egy iskolai program vagy kirándulás – ez az ünnep közelebb hoz minket az élővilághoz, amelytől nap mint nap elszakadunk. Az első madarak és fák napját 1902-ben hirdették meg hazánkban, miután gróf Apponyi Albert kultuszminiszter rendeletben írta elő az iskolák számára, hogy évente egy napot a természetvédelemnek szenteljenek. Azóta minden évben újra és újra felhívjuk a figyelmet a fák, madarak – és általuk az egész ökoszisztéma – védelmének fontosságára.

A madarak és fák napja napsütést hozott a Bakonyba

Fotó: BK/Napló

A madarak és fák napja napsütést hozott a Bakonyba

A madarak és fák napja különösen jó alkalom, hogy megfigyeljük a tavaszban újjászülető erdőt, a zöldbe borult fákat és a fészkelő madarakat. A madarak énekét hallgatni most nemcsak kikapcsoló, hanem ünnep is. Ezt a hangulatot ragadja meg az a videó, amely egy bakonyi dióliget békés, madárcsicsergős napját mutatja be.

Frissítő szél, ideális túraidő

Az északnyugati szél időnként megélénkül, különösen a magasabb pontokon érezhető, de ez csak még kellemesebbé teszi a kirándulást, azért az esőkabátot ne hagyd otthon, előfordulhatnak záporok. A hőmérséklet 14 és 19 Celsius-fok között alakul – pont túracipőhöz való idő – írja a köpönyeg.hu.

Irány az erdő – de csak környezettudatosan!

Ha ma indulsz útnak, ne csak nézd, óvd is, amit látsz! A madarak és fák napja egy emlékeztető: a természet kincse nem magától marad meg, hanem rajtunk is múlik.

Mit tehetsz te a madarakért és a fákért?

Ültess fát – akár egy is számít!

– akár egy is számít! Tegyél ki madáritatót (ilyenkor már nem etetjük magokkal a madarakat).

Tölts időt kint, hallgasd meg, mit mesél a természet.

hallgasd meg, mit mesél a természet. Tanítsd meg a gyerekeknek, hogy a fák és madarak védelme nem különóra, hanem a jövő záloga!

A madarak és fák napja emlékeztet: nem vagyunk egyedül ezen a bolygón. Ha vigyázunk a fákra, a madarak is visszatérnek – és velük együtt a természet dallama is.