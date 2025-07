Elmosta az eső a vármegyét

A hosszan tartó nyári kánikula után végre megérkezett az enyhülést hozó eső, és úgy tűnik, egy ideig most a záporok és zivatarok veszik át a főszerepet. A megyén végigsöprő csapadék nemcsak a növényeket frissíti fel, hanem nekünk is fellélegzést hoz a fullasztó meleg napok után.

Elmosta a megyét az eső.

Forrás: Pexels-illusztráció

Veszprémben szinte dézsából öntik az esőt – az égiek most nem spórolnak a vízzel. Az óvatlanul kint hagyott balkonládák, párnák és növények alapos fürdőt kapnak, de a muskátlik minden bizonnyal örömmel fogadják a természetes öntözést. Bár néhány nyugágy kissé áldozatul esett a hirtelen jött zuhéban, a levegő végre frissebb lett, és a port is elmosta az eső.

Eljött az enyhítő eső

A következő napokban is marad a változékony idő. Veszprém térségében péntekig gyakran számíthatunk záporokra, helyenként zivatarokra is, de rövidebb napos időszakok is előfordulhatnak. A hőmérséklet visszaesik a korábbi 30–35 fokról, most inkább 23–27 Celsius-fok között alakul majd a nappali csúcshőmérséklet.