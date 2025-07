Ekkor érkezik a következő hidegfront

A meteorológiai előrejelzések szerint a követező napokban ismét meleget hoz az időjárás, hétfőtől kánikula lesz, ám ezúttal ez nem tart sokáig, mert érkezik a hidegfront - írja a Köpönyeg.hu.

Az előrejelzések szerint csütörtökön érkezik egy markáns hidegfront

Fotó: MTI/Varga György

Hidegfront előtt még több mint 30 fok

Vasárnap túlnyomóan napos időre van kilátás, időnként gomolyfelhők jelenhetnek meg az égen. Helyenként ezek a felhők erőteljesebben fejlődhetnek, és elszórtan kisebb zápor vagy egy-egy rövid ideig tartó zivatar is előfordulhat. A hőmérséklet délutánra országszerte 30 és 34 Celsius-fok közé emelkedik. A Balatonnál és más nagyobb tavainknál is hasonlóan meleg, igazi nyári idő várható. A víz hőmérséklete tartósan 20 fok felett marad, így a strandolók számára is ideálisak lesznek a körülmények.

Enyhülést hozó csütörtök

A hét legmelegebb napja várhatóan a hétfő lesz, de kedden is marad a 30 fok feletti csúcshőmérséklet. A jelenlegi előrejelzések szerint csütörtökön egy markáns hidegfront érkezhet, amely már érezhető lehűlést hozhat. Ennek pontos hatása azonban egyelőre még bizonytalan.

A meteorológusok figyelmeztetnek: a következő napokban extrém erősségű UV-sugárzás várható, ezért fontos a megfelelő védelem, valamint a fokozott folyadékbevitelre is érdemes odafigyelni.