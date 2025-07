Elmossa-e a vihar a 200. Anna-bált?

A koponyeg.hu időjárás-előrejelzése szerint szombaton és vasárnap is viharokkal kísért hidegfront érkezik, amely akár a legmagasabb, piros fokozatú riasztást is indokolhatja. Ez azt jelenti, hogy károkozó zivatarokra, orkánerejű szélre, felhőszakadásra és jégesőre is számítani kell.

Időjárás: mi lesz az Anna-bállal?

Forrás: Pexels-illusztráció

Hol várható a legnagyobb veszély?

Délután a Dunántúl nyugati, északnyugati területein alakulhatnak ki zivatarok, viharos, 60-70 km/h-s széllökésekkel és jégesővel. Késő délutántól és estétől azonban a Tiszántúlon és más térségekben is megérkezhetnek a heves zivatarok, sőt délnyugat felől újabb hullám érkezhet, ami az éjszakába is áthúzódhat.

A meteorológusok szerint a legerősebb cellákhoz 90-100 km/h-s, akár 110 km/h-t meghaladó széllökések, 4-5 cm-es jégdarabok és felhőszakadás is társulhat. A zivatarok az esti órákban akár összefüggő rendszerré is összeállhatnak, ami fokozza a kockázatot.

Milyen időjárásra számíthatnak a bálozók?

Bár Balatonfüreden szombaton napközben még nyárias, kánikulai idő lehet, a viharveszély miatt nem kizárt, hogy az Anna-bál programjait részben fedett helyekre kell áthelyezni. A szervezők egyelőre nem jeleztek változtatást.

A hagyományos sétakocsikázás és a bál előtti szabadtéri események kerülhetnek leginkább veszélybe, ha a zivatarhullám eléri a térséget. A vendégeknek mindenképpen érdemes esernyővel, kabáttal készülniük – és figyelni az esetleges riasztásokat.