Őrület, ami az északi partra vár: a Balatonnál veri az ördög a feleségét hétvégén

Mint időjárás-előrejelzésükben írják, holnap megyénk egész területén zivatarok alakulhatnak ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat Az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

Bedurvul az időjárás, megyénk egész területére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki

Forrás: HungaroMet

Prognózisuk szerint szombaton északnyugat felől egyre több felhő érkezik, így azon a tájon csak rövid időre bukkan elő a nap, míg délkeleten még többórás napsütésre is számíthatunk. Délelőtt főként a nyugati, északnyugati részeken lehet kisebb eső vagy zápor, délutántól azonban délnyugat felől egyre több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, amelyek helyenként ismétlődhetnek is. A keleti országrészben akár heves zivatarok is előfordulhatnak, helyenként nagyobb mennyiségű csapadékkal és jégesővel. A délkeleti területek ugyanakkor még szárazon maradhatnak. A szél többfelé megélénkül, zivatarok közelében pedig erős, viharos, sőt akár 90 km/h-nál is erősebb széllökések is lehetnek. A hőmérséklet jelentősen eltérő lesz: nyugaton 26 fok körül, míg délkeleten akár 40 fokig is felmelegedhet a levegő.

Így alakul a vasárnapi időjárás

Vasárnap többnyire erősen felhős, nyugaton helyenként borult időre van kilátás. Az ország nagy részén számítani lehet esőre, záporra, zivatarokra, amelyek helyenként többször is visszatérhetnek. Keleten heves zivatarok is kialakulhatnak, és többfelé jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Az északnyugati, északi szél több helyen megerősödik, zivatarok közelében pedig viharos, akár erősen viharos széllökések is előfordulhatnak. A reggeli órákban 17–23 fokra, délután pedig általában 23–26 fokra számíthatunk. Ahol tartósan esik az eső, ott ennél hűvösebb lehet, míg keleten, délkeleten valamivel melegebb marad az idő.