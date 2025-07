Meteorológia 3 órája

Napos kezdés, viharos befejezés – ilyen időre számíthatunk a hétvégén

Pénteken többnyire napos időre számíthatunk, bár időnként gomoly- és fátyolfelhők is megjelenhetnek az égen. Záporok, zivatarok elsősorban az ország nyugati és északi részein fordulhatnak elő. A délnyugati szél sokfelé megerősödik, és a zivatarok környezetében akár viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 29 és 37 fok között alakul, így továbbra is marad a forróság - írja országos időjárás-előrejelzésében a Köpönyeg.

A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint pénteken változóan alakul az idő, napsütéses és felhősebb periódusok váltják egymást, de csapadék nem várható. Az északnyugati szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A reggeli hőmérséklet körülbelül 18 fok lesz, délutánra pedig 29 fokig melegszik a levegő. Hétvégén változékony időjárásra készülhetünk

Forrás: Getty Images-illusztráció Így alakul az időjárás hétvégén Szombaton már előfordulhat néhol zápor vagy zivatar, míg vasárnapra egyre valószínűbbé válik a csapadékos idő: többször is eső, zápor, zivatar lehet, a hőmérséklet pedig visszaesik.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!