Brutális hőség és szélvihar ront rá Veszprém térségére

Ma igazi nyári időjárás uralkodik Veszprém térségében: a napos, gomolyfelhős égbolt alatt a hőmérséklet gyorsan emelkedik, délutánra 29–34 fok közé melegszik a levegő.

Veszprém térségében így alakul az időjárás

Forrás: Pexels-illusztráció

A déli órákban még kellemes lehet a napsütés, de kora délutántól egyre többfelé alakulhat ki frissítő zápor vagy akár hevesebb zivatar is, amelyet erős, néhol viharos északnyugati szél kísérhet. A térségben élők érezhetik is a légmozgás erejét, különösen nyílt terepen és a Balaton környékén, ahol a szél hirtelen porfelhőt vagy hullámverést is okozhat. Bár a csapadék mennyisége nem lesz jelentős, rövid ideig tartó záporok, villámlás és szélerősödés megzavarhatják a délutáni programokat.

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint a meleg, de változékony idő kitart a hét második felében is, így érdemes figyelni a radarképeket, és mindig legyen kéznél naptej és esernyő is.