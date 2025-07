Villámárvíz 28 perce

Ítéletidő a szomszédban – Veszprém megye eddig megúszta (videó)

Miközben Somogyban már a gumicsónak is kevés lett volna, Veszprém megye egyelőre megúszta a vasárnapi ítéletidőt. Csökölyben 60 mm csapadék zúdult le rövid idő alatt–számolt be róla a Kaposvár Most Facebook-oldala. A kommentszekció pedig percek alatt megtelt, mint ahogyan az árkok is – polgármestereket és az időjárást hibáztatva vagy épp dicsérve.

Ítéletidő Somogyban.„A természet ilyen, senkit nem lehet hibáztatni” – írja egy kommentelő, miközben mások inkább az aszályos időkért visszasírt esőt látják meg benne: „Az ilyeneket lehetne felfogni öntözéshez, és nem sipákolni, mikor aszály van.” Volt, aki már a gyümölcsökre gondolt: „Most lesz jó epret plántálni.” Ítéletidő a szomszédban – Veszprém megye eddig megúszta

Forrás: Kaposvár Most/Facebook Ahány település, annyi helyzet: van, ahol befolyt a víz a házakba, máshol pedig egy csepp sem esett. A klasszikus magyar valóság újra működésbe lépett: „Itt Szigetváron egy csepp se esett… pedig kellene nagyon.” Más csak annyit jegyzett meg: „Ez hirtelen sok lett…” Ítéletidő a szomszédban – Veszprém megye eddig megúszta Az észrevételek alapján egy dolog biztos: mindenki máshogy élte meg az égi áldást. „A ház tulajdonosoknak kellene rendben tartani az árkokat és akkor elfolyna.” – vélekedik egy hozzászóló. Más már vízügyi stratégiát sürget: „Amióta minden le van betonozva, a csatornák nem bírják elnyelni az esőt.” És akadt, aki egészen misztikus szintre emelte a helyzetet: „Közeledik a vég, minden úgy van, ahogy meg van írva.” Veszprém megyében ugyanakkor csak távolról figyeltük az eseményeket. A nagy esőzést mi sem úsztuk meg, eddig még árvizekről nem kaptunk beszámolókat, de a következő napokban bármikor változhat a helyzet. Aki ma még száraz lábbal sétált le a boltba, holnap lehet, hogy bokáig fog gázolni. Addig is: árkokat nyitni, epret ültetni, és persze fényszórót kapcsolni. Mert ahogy az egyik kommentelő írta: „Ez nem semmi. Máshol meg nem esett egy csepp se. Itt Ózdon is nagyon kéne.” A videókért kattintson IDE.

