Mutatjuk, meddig kell még kánikulára számítani

Az idei nyár szokatlanul hosszúra nyúlik Dél- és Közép-Európában: már nem csupán június és augusztus között tapasztalható extrém hőség, hanem akár öt hónapon át is. A kánikula időszaka egyes nagyvárosokban, mint Athén, Tirana vagy Madrid, már május közepén elkezdődhet, és egészen októberig is eltarthat – derül ki a Climate Resilience for All nevű szervezet friss elemzéséből. A kutatás a napi 32 Celsius-fok feletti hőmérsékletet tekintette a hőség küszöbének, és azt vizsgálta, milyen gyakorisággal fordulnak elő ezek a napok az év különböző szakaszaiban. Az eredmények szerint a hagyományos nyári hónapok már nem elégségesek a hőhullámok leírására, a nyár gyakorlatilag kitágult - írja a koponyeg.hu.

Nem csak júniusban és augusztusban van kánikula

Fotó: Shutterstock/LCV/koponyeg.hu

Ez a kánikula komoly egészségügyi kockázattal jár

A hőség már számos európai városban is elviselhetetlenné vált. Athénban évente 145 napon, Tiranában 143, Lisszabonban 136, Madridban pedig 119 napon haladja meg a nappali csúcshőmérséklet a 32 Celsius-fokot és ez akár öt hónapnyi kánikulát jelent. Egy friss kutatás szerint a legmelegebb városokban az év átlagosan 214 napján fordul elő tartós hőterhelés, míg korábban ez jellemzően csak júliusra és augusztusra korlátozódott. A klímaváltozás hatására azonban a forró időszak nemcsak meghosszabbodott, hanem egyre intenzívebbé is vált.

Ez a kiterjedt hőségszezon komoly egészségügyi kockázatot jelent, különösen az idősek és a krónikus betegséggel élők számára. A tartós meleg növeli a kiszáradás, a hőguta és más, hővel összefüggő problémák kockázatát, miközben leterheli az egészségügyi ellátórendszert. A városi környezet pedig tovább ront a helyzeten: a beton és aszfalt nappal felmelegszik, éjjel pedig visszatartja a hőt, így a lakók pihenése is jelentősen romlik.

Gyors és átfogó válaszokra van szükség a hőség jelentette kihívásokra. A melegrekordok nemcsak az emberek komfortérzetét és egészségét veszélyeztetik, hanem az infrastruktúrát és a gazdaságot is. A fokozódó légkondicionáló-használat túlterheli az energiahálózatokat, miközben a hűtés iránti igény tovább növeli a károsanyag-kibocsátást – ezzel erősítve a hőhullámok és a klímaváltozás közti ördögi kört. A mezőgazdaságot is sújtja a szélsőséges hőség: vízhiány, talajpusztulás és csökkenő terméshozamok fokozzák az élelmiszerárakat és a gazdasági bizonytalanságot.