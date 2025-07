Zivatarok csapnak le Veszprém térségében

Ma Veszprém térségében is számítani kell az időjárás gyors változására. A legnagyobb eséllyel a Balaton-felvidéken és a Bakony környékén fordulhat elő intenzívebb csapadék, néhol akár villámlással és szélerősödéssel kísérve.

Veszprém térségében záporokra és zivatarokra számíthatunk.

Illusztráció: Pexels

Veszprém térségében így alakul az időjárás

Az északnyugati szél is megérkezik: Veszprém megyében helyenként viharos lökésekre kell készülni, különösen a nyíltabb területeken. Ez nemcsak kellemetlenné teszi a szabadtéri programokat, hanem a közlekedésben is okozhat kisebb fennakadásokat. A hőség a mai napon a legtöbb helyen megszűnik, a hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul. Veszprém környékén jellemzően 25–27 fok körüli maximumokra számíthatunk, de a csapadékosabb helyeken ennél is hűvösebb lehet. A frontérzékenyek fejfájást, fáradékonyságot tapasztalhatnak, ezért érdemes kicsit lassabb tempóra váltani – a köpönyeg.hu előrejelzése alapján.