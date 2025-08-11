Csábító a Balaton: ilyen idő vár ma a tó partján

Balatoni időjárás: délelőtt még élénkebb (25–30 km/h, nyugaton helyenként 25–35 km/h) északi, északkeleti szél fújhat, de kora délutánra a nyugati medencében is mérséklődik. Délután már többnyire gyenge vagy mérsékelt (5–25 km/h) marad a szél, estére pedig szinte teljesen elcsendesedik. Napos, nyári időre készülhetünk. Reggel a nyugati részen még voltak felhők, de ezek délig nagyrészt feloszlottak. Csapadék nem várható.

Balatoni időjárás: ilyen időnk lesz

A legmelegebb órákban 29–30 °C körül alakul a hőmérséklet, késő este 22–23 °C lesz. A víz hőmérséklete Siófoknál 26,5 °C.

A Balaton mindhárom medencéjében alapfokú viharjelzés van érvényben – írja a met.hu.