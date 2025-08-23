Időjárás
Ilyen időre számíthatunk ma délután a Balatonnál
Balatoni időjárás: alapvetően gyenge-mérsékelt, nyugatias szél fúj (5–20 km/h), de időnként megélénkülhet 25–30 km/h-ra. A keleti medencében délután egy-egy erősebb, 35–40 km/h-s lökés is lecsaphat. Késő délutántól a szél északnyugatira fordul, és 25–40 km/h-s élénkülés várható, amit a záporok környezetében akár 40–55 km/h-s rohamok is színezhetnek – írja a met.hu.
Balatoni időjárás és hőmérséklet
- Többször megvastagszik a felhőzet, de naposabb periódusokra is számíthatunk.
- A nyugati részen már napközben kialakulhat gyenge zápor, estére pedig északnyugat felől érkeznek újabb esők.
- A legmagasabb hőmérséklet 23 °C körül alakul, késő estére 16 °C-ra hűl a levegő.
Víz és biztonság
- A Balaton vize Siófoknál 22 °C-os.
- A jelzőrendszer mindhárom medencében alapon van, vagyis jelenleg nincs viharjelzés.
