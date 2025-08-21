Nem lesz kegyes az időjárás csütörtökön

Csütörtöki időjárás: gyakran lesz erősen felhős ég, de délelőtt DK-en még akár többórás napsütés is lehet. Eleinte inkább északon, északnyugaton alakulnak ki záporok, majd délutántól DNy felől egyre többfelé várható zivatar, zápor, estétől eső is. Az ÉNy-i szél megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lesznek. ÉNy-on 25, DK-en még 35 fok körül alakul a hőmérséklet - írja a koponyeg.hu.

Nem lesz kellemes a csütörtöki időjárás

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Csütörtöki időjárás Veszprém környékén

A Vmeteo szerint csütörtökön erősen felhős, illetve borult lesz az ég felettünk, a délutáni óráktól egyre gyakrabban számíthatunk esőre, záporra, esetleg zivatarra. A mérsékelt délies szelet időnként élénk széllökések kísérik. A hőmérséklet reggel 18°C, délután 26°C körül ígérkezik.