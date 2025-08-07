Csütörtöki időjárás: továbbra is derült, napos időre van kilátás, csupán néhány apró gomolyfelhő jelenhet meg az égen. Csapadékra nem kell számítani. A nappali hőmérséklet 29-30 fok között alakul - írja a koponyeg.hu.

Csütörtöki időjárás: visszatér a nyár

Fotó: Fülöp Ildikó / illusztráció

Csütörtöki időjárás Veszprém környékén

A Vmeteo szerint csütörtökön derült lesz az ég felettünk. Mérsékelt délkeleti szél fúj. A hőmérséklet reggel 13°C, délután 26°C körül ígérkezik.