Időjárás
1 órája
Lesz egy kellemetlen része a csütörtöki időjárásnak
Csütörtöki időjárás: kellemes strandidő ígérkezik sok napsütéssel, vékony fátyolfelhőkkel és szaharai porral. Csapadék nem várható. A déli szél többfelé erősödik meg. A hőmérséklet 34–36 fokig emelkedik, helyenként már forróság valószínű - írja a koponyeg.hu.
Csütörtöki időjárás Veszprém környékén
A Vmeteo szerint csütörtökön jellemzően derült marad az ég. A mérsékelt déli szelet élénk széllökések kísérik, de egy-egy erős széllökés is kialakul. A hőmérséklet reggel 17°C, délután 32°C körül ígérkezik.
