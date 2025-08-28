augusztus 28., csütörtök

Lesz egy kellemetlen része a csütörtöki időjárásnak

Csütörtöki időjárás: kellemes strandidő ígérkezik sok napsütéssel, vékony fátyolfelhőkkel és szaharai porral. Csapadék nem várható. A déli szél többfelé erősödik meg. A hőmérséklet 34–36 fokig emelkedik, helyenként már forróság valószínű - írja a koponyeg.hu.

Csütörtöki időjárás: szeles napunk lesz
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Csütörtöki időjárás Veszprém környékén

A Vmeteo szerint csütörtökön jellemzően derült marad az ég. A mérsékelt déli szelet élénk széllökések kísérik, de egy-egy erős széllökés is kialakul. A hőmérséklet reggel 17°C, délután 32°C körül ígérkezik.

 

