Eltűnnek a klasszikus évszakok – így változik meg az időjárás

A Föld tengelye 23,5 fokos szögben dől a Nap körüli keringés síkjához képest, ezért az év során bolygónk különböző részei eltérő szögben fordulnak a Nap felé. Ez a dőlésszög felelős az évszakok kialakulásáért: míg az egyik féltekén nyár van, a másikon tél, és ezek a változások különösen jól megfigyelhetők a mérsékelt és sarki övezetekben. Az új kutatások nem azt jelzik, hogy ez a tengelyferdeség változna meg, hanem csupán arra utalnak, hogy más tényezők például emberi hatások befolyásolhatják a hőmérsékleti mintázatokat. A Föld tehát továbbra is ferde szögben áll, és az évszakok váltakozása, valamint a napfény mennyiségének éven belüli változása megmarad – írja az origo.hu.

A klímaváltozás miatt valószínűleg el fognak tűnni az évszakok

Új évszakok alakulhatnak ki

Thomas Smith és Felicia Liu szerint az emberi tevékenység által kiváltott klímaváltozás annyira átalakítja a Föld éves ciklusait, hogy az évszakok hagyományos kulturális jelentése és mindennapi megélése egyre inkább eltér eredeti formájától. Ennek megértéséhez a kutatók „koncepcionális váltást” javasolnak a szemléletmódban.

Négy új évszaktípust különböztetnek meg, amelyek szerintük egyre hangsúlyosabbá váltak: kialakuló évszakok, amelyek korábban nem voltak jelen egy adott területen; kihalt évszakok, amelyek gyakorlatilag megszűntek vagy felismerhetetlenek lettek; aritmiás évszakok, amelyekben az évszakok időzítése és hossza kiszámíthatatlanná vált; valamint szinkópás évszakok, ahol az évszakok intenzitása vagy jellege szabálytalanul ingadozik.

Ezek az elképzelések már ismerősek lehetnek, hiszen korábbi kutatások is rávilágítottak arra, hogy a klímaváltozás miatt a nyarak egyre melegebbek és hosszabbak, a telek pedig rövidebbek és enyhébbek lesznek, miközben a tavasz hamarabb érkezik. Emellett az atlanti és csendes-óceáni hurrikánszezonok hosszabbodnak, a kaliforniai erdőtűzszezonok pedig gyakorlatilag egész évre kiterjedtek.

