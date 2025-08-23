Forgószelet videóztak a Bakonyban, méterekre ment el mellette az autó

A Bakonyban, Pápa közelében egy kisebb forgószél jelent meg, videó is készült róla, ami felkerült a TikTokra.

Forgószél jelent meg a Bakonyban

Forrás: Tiktok

A felvételen jól látszik, ahogy az út mellett kialakuló szélörvény mellett egy autó szinte méterekre halad el.

Bár a jelenség nem okozott károkat, a látványos természeti képződmény hamar felkeltette az internetezők figyelmét.

