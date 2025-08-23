Természeti jelenség
44 perce
Forgószelet videóztak a Bakonyban, méterekre ment el mellette az autó
A Bakonyban, Pápa közelében egy kisebb forgószél jelent meg, videó is készült róla, ami felkerült a TikTokra.
A felvételen jól látszik, ahogy az út mellett kialakuló szélörvény mellett egy autó szinte méterekre halad el.
Bár a jelenség nem okozott károkat, a látványos természeti képződmény hamar felkeltette az internetezők figyelmét.
Forgószél nem várható, de kellemes időnk lesz a hétvégén?
Változékony szombat után derűsebb vasárnapra készülhetünk. Cikkünkből megtudhatod, milyen idő lesz a hétvégén.
