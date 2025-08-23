augusztus 23., szombat

Természeti jelenség

Forgószelet videóztak a Bakonyban, méterekre ment el mellette az autó

A Bakonyban, Pápa közelében egy kisebb forgószél jelent meg, videó is készült róla, ami felkerült a  TikTokra. 

A felvételen jól látszik, ahogy az út mellett kialakuló szélörvény mellett egy autó szinte méterekre halad el. 

@endrekardos #pápai ♬ sonido original - 🖤🎵Ronald 🎧🖤

Bár a jelenség nem okozott károkat, a látványos természeti képződmény hamar felkeltette az internetezők figyelmét.

Forgószél nem várható, de kellemes időnk lesz a hétvégén?

Változékony szombat után derűsebb vasárnapra készülhetünk. Cikkünkből megtudhatod, milyen idő lesz a hétvégén.

 

