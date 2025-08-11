Időjárás
23 perce
Irány a strand!
Hétfői időjárás: derült strandidő várható. Nem lesz csapadék. A hőmérséklet 31 fok körül alakul. Az ÉK-i szél még megélénkülhet - írja a koponyeg.hu.
Hétfői időjárás Veszprém környékén
A Vmeteo szerint hétfőn jellemzően derült marad az ég felettünk. Mérsékelt északi szél fúj. A hőmérséklet reggel 18°C, délután 28°C körül ígérkezik.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre