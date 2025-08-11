Irány a strand!

Hétfői időjárás: derült strandidő várható. Nem lesz csapadék. A hőmérséklet 31 fok körül alakul. Az ÉK-i szél még megélénkülhet - írja a koponyeg.hu.

Hétfői időjárás: hőség várható

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Hétfői időjárás Veszprém környékén

A Vmeteo szerint hétfőn jellemzően derült marad az ég felettünk. Mérsékelt északi szél fúj. A hőmérséklet reggel 18°C, délután 28°C körül ígérkezik.