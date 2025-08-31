Szeptember elsején az időjárásban is kezdődik az ősz?

Hétfői időjárás: szeptember első napján sok napsütés várható, délután gomolyfelhők is megjelenhetnek (főleg keleten), de esőre nincs kilátás. A hőmérséklet 30 fok körül tetőzik, tehát hőség lesz - írja a koponyeg.hu.

Hétfői időjárás: így indul a szeptember

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Hétfői időjárás Veszprém környékén

A Vmeteo szerint hétfőn derült, illetve gyengén felhős lesz az ég felettünk. Általában mérsékelt marad a délnyugati szél. A hőmérséklet reggel 13°C, délután 24°C körül ígérkezik.