Időjárás
1 órája
Szeptember elsején az időjárásban is kezdődik az ősz?
Hétfői időjárás: szeptember első napján sok napsütés várható, délután gomolyfelhők is megjelenhetnek (főleg keleten), de esőre nincs kilátás. A hőmérséklet 30 fok körül tetőzik, tehát hőség lesz - írja a koponyeg.hu.
Hétfői időjárás Veszprém környékén
A Vmeteo szerint hétfőn derült, illetve gyengén felhős lesz az ég felettünk. Általában mérsékelt marad a délnyugati szél. A hőmérséklet reggel 13°C, délután 24°C körül ígérkezik.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre