Webkamerán a csoda: fehér tájra ébredtek nyáron
Augusztusban hóesés? Lehetséges.
A Tátra lengyel oldalán, a Kasprowy-csúcson vasárnap reggelre lehullott az idei első nyári hó.
Ritka, mint a nyári hó
Bár a nyári havazás ritka jelenség, időnként előfordul a magasabb régiókban. A webkamerás felvételek gyorsan elterjedtek az interneten: a behavazott csúcs augusztusban is különleges látványt nyújtott, és sokakat meglepett a friss hótakaró, amely rövid időre igazi téli hangulatot varázsolt a hegyvidéki tájra.
