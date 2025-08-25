Webkamerán a csoda: fehér tájra ébredtek nyáron

A Tátra lengyel oldalán, a Kasprowy-csúcson vasárnap reggelre lehullott az idei első nyári hó.

Nyáron hó esés? A Tátrában lehetséges.

Forrás: MetFigyelő

Ritka, mint a nyári hó

Bár a nyári havazás ritka jelenség, időnként előfordul a magasabb régiókban. A webkamerás felvételek gyorsan elterjedtek az interneten: a behavazott csúcs augusztusban is különleges látványt nyújtott, és sokakat meglepett a friss hótakaró, amely rövid időre igazi téli hangulatot varázsolt a hegyvidéki tájra.