Természet

1 órája

Webkamerán a csoda: fehér tájra ébredtek nyáron

Címkék#jelenség#időjárás#havazás

Augusztusban hóesés? Lehetséges.

Veol.hu

A Tátra lengyel oldalán, a Kasprowy-csúcson vasárnap reggelre lehullott az idei első nyári hó.

Nyáron hó esés? A tátrában lehetséges.
Forrás: MetFigyelő

Ritka, mint a nyári hó

Bár a nyári havazás ritka jelenség, időnként előfordul a magasabb régiókban. A webkamerás felvételek gyorsan elterjedtek az interneten: a behavazott csúcs augusztusban is különleges látványt nyújtott, és sokakat meglepett a friss hótakaró, amely rövid időre igazi téli hangulatot varázsolt a hegyvidéki tájra. 

Forrás: MetFigyelő

 

 

