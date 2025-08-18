Nem fog kegyelmezni az időjárás holnap

A holnapi időjárás friss, tiszta levegővel indul. A gomolyfelhők gyorsan feloszlanak, így derült, helyenként fátyolfelhős égbolt köszönti a napot. Csapadék nem várható, a hajnalra lecsendesedő szél nyugodt időt hoz. A hőmérséklet 11–16 fok között alakul, a mélyebben fekvő tájakon kissé hűvösebb, a városokban és vízpartok közelében enyhébb lehet a reggel - írja a met.hu.

Holnapi időjárás: marad a forróság

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Holnapi időjárás: marad a nyári kánikula

Délelőttől napos, száraz idő vár ránk, gyenge vagy mérsékelt légmozgással, így ideális idő lesz szabadtéri programokhoz.

A délután és az este is sok napsütést ígér, gomolyfelhők tarkítják majd az eget, de esőre továbbra sem kell készülni. A legmelegebb órákban 26–32 fokot mérhetünk, estére is kellemesen nyárias marad az idő.

Veszprémi időjárás: marad a napsütés

A Vmeteo szerint kedden a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenik meg az égen. Mérsékelt délkeleti szél fúj. A hőmérséklet reggel 14°C, délután 27°C körül ígérkezik.