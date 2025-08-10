Hőség és zivatarveszély miatt is figyelmeztetést adtak ki

Vasárnap is ragyogóan napos és nagyon meleg idő van országszerte, azonban a késő délutáni órákban egy közeledő hidegfront hatására az északkeleti határvidéken, valamint az északnyugati területeken helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati és északi szél is megélénkül, így az időjárás változékonyabbá válhat. A következő napokban pedig a hőség továbbra is jelen lesz, bár a front miatt enyhe enyhülés is elképzelhető – írja a koponyeg.hu.

Ma a hőség után zivatarok és erős szél is előfordulhat késő délutántól

Fotó: met.hu/koponyeg.hu

A hőség után zivatarok

Ma az ország nagy részén a napi átlaghőmérséklet 25 fok felett alakul, a középső területeken 27 fokot, míg délkeleten akár a 29 fokot is elérheti. A met.hu figyelmeztetést adott ki vasárnap éjfélig a tartós hőség és a zivatarok miatt. A délutáni és esti órákban egy közelgő hidegfront hatására az északkeleti és a nyugati határvidéken helyenként zivatarok is kialakulhatnak, melyeket viharos, 60-75 km/h sebességű széllökések kísérhetnek.