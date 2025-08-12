augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Hőség és napsütés jellemzi a mai napot

Címkék#köpönyeg#hőség nap#hőmérséklet#nyár#nap

Ma igazi nyári időre ébredtünk: reggel kellemes, délután pedig kánikulai meleg vár ránk. Az esernyőre biztosan nem lesz szükség.

Veol.hu

Hőség és napsütés: A nyár egyik legszebb, felhőtlen napja lehet a mai, hiszen az előrejelzések szerint a derült égbolt egész nap velünk marad. A kora reggeli órákban még kellemesen friss a levegő, ám délutánra igazi hőséget hoz a napsütés – írja a köpönyeg.hu.

Hőség és napsütés kíséri a mai napot
Hőség és napsütés kíséri a mai napot 
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Hőség és napsütés csapadék nélkül

A nap már kora reggel ragyogóan süt, ekkor 15 fok körüli hőmérséklet, igazi nyári időjárás lesz. Ahogy telik az idő, a meleg fokozatosan erősödik, délutánra pedig elérheti a 34 fokot is. Mivel teljesen derült az ég, az esőnek és a felhőknek esélyük sem lesz. Érdemes gondoskodni a megfelelő folyadékpótlásról és napvédelemről, hiszen a napsugárzás a legmelegebb órákban igen erős lehet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu