Hőség és napsütés jellemzi a mai napot

Hőség és napsütés: A nyár egyik legszebb, felhőtlen napja lehet a mai, hiszen az előrejelzések szerint a derült égbolt egész nap velünk marad. A kora reggeli órákban még kellemesen friss a levegő, ám délutánra igazi hőséget hoz a napsütés – írja a köpönyeg.hu.

Hőség és napsütés kíséri a mai napot

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Hőség és napsütés csapadék nélkül

A nap már kora reggel ragyogóan süt, ekkor 15 fok körüli hőmérséklet, igazi nyári időjárás lesz. Ahogy telik az idő, a meleg fokozatosan erősödik, délutánra pedig elérheti a 34 fokot is. Mivel teljesen derült az ég, az esőnek és a felhőknek esélyük sem lesz. Érdemes gondoskodni a megfelelő folyadékpótlásról és napvédelemről, hiszen a napsugárzás a legmelegebb órákban igen erős lehet.