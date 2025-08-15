augusztus 15., péntek

Nemsokára vége a rekkenő kánikulának - de csak átmenetileg

Az elmúlt napokban rendkívüli forróság volt hazákban, sok helyen a hőmérséklet elérte a 35-40 fokot.

Ez a hőség azonban nem tart örökké: vasárnap egy gyenge hidegfront érkezik, ami 6-7 fokkal lehűti a levegőt, így véget vet a fojtogató hőségnek - olvasható a Köpönyeg prognózisában. Azonban ez a lehűlés csak rövid ideig tart, mert hamarosan újra melegebb idő kezdődik.

Hőség után jön a felfrissülés
Fotó: Nagy Lajos/Napló-illusztráció

Az elkövetkező napok időjárása változékony lesz: a hidegfront után ismét emelkednek a hőmérsékletek, majd a jövő hét közepén egy újabb hidegfront érkezése várható, ami végleg megszüntetheti a kánikulát.

Hőség után felfrissülés

Vasárnap tehát megérkezik az enyhülést hozó front, amely sokaknak megkönnyebbülést jelent a hosszan tartó hőség után. A nappali maximumok 29-31 fok körül alakulnak majd, és az időjárás nemcsak a hőmérsékletben változik: helyenként záporok és zivatarok is előfordulhatnak, néhol erős széllel és intenzív esővel. Bár a front nem lesz erős, mégis érezhető könnyebbséget hoz a meleg, párás levegőben, így vasárnap sokan frissülést érezhetnek.

Hogy vasárnap után mikor érkezik az újabb hidegfront, és az milyen hatással lesz hosszabb távon az időjárásra, kiderül a Köpönyeg cikkéből.

 

