Szombaton tetőzik a forróság

A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint szombaton a sok napsütés mellett időnként több felhő is megjelenhet az égen, de esőre alig van esély. A szél gyengén fúj északnyugat felől, estére azonban kissé megerősödhet. A reggel kellemesen indul, körülbelül 20°C-kal, délután viszont fokozódik a hőség, egészen 35°C-ig melegszik a levegő.

Szombaton tetőzik a hőség

Forrás: Getty Images-illusztráció

Nyárias idő, hőség nélkül

Vasárnapra változik az idő: felhősebb és szelesebb lesz, a hőmérséklet pedig 30°C alatt marad. A jövő hét is nyárias időt hoz, de a nagy hőség nélkül.