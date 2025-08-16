augusztus 16., szombat

Meteorológia

1 órája

Szombaton tetőzik a forróság

Címkék#hőség#csúcshőmérséklet#zápor

Szombaton a napsütéses idő ellenére gomolyfelhők is feltűnnek az égen, és az északnyugati térségekben záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Délutánra az északnyugati szél megerősödik. Országszerte nagy hőségre számíthatunk, a csúcshőmérséklet elérheti a 35–40 fokot - írja országos időjárás-előrejelzésében a Köpönyeg.

Veol.hu

A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint szombaton a sok napsütés mellett időnként több felhő is megjelenhet az égen, de esőre alig van esély. A szél gyengén fúj északnyugat felől, estére azonban kissé megerősödhet. A reggel kellemesen indul, körülbelül 20°C-kal, délután viszont fokozódik a hőség, egészen 35°C-ig melegszik a levegő.

Asian woman drying sweat in a warm summer day hőség
Szombaton tetőzik a hőség
Forrás: Getty Images-illusztráció

Nyárias idő, hőség nélkül

Vasárnapra változik az idő: felhősebb és szelesebb lesz, a hőmérséklet pedig 30°C alatt marad. A jövő hét is nyárias időt hoz, de a nagy hőség nélkül.

 

