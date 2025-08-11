Szédítő hőség: ismét megdőlt a napi melegrekord

augusztus 11., hétfő

Az ország több pontján, így a fővárosban is új hőmérsékleti csúcsot mértek vasárnap.

Veol.hu

Az elmúlt napokban az ország számos pontján rekordmagas hőmérsékleteket mértek, több helyen, így a fővárosban is új melegrekord született vasárnap. A tartós hőség miatt sokan komoly nehézségekkel szembesültek, különösen az idősek és a kisgyermekek körében.

A tartós hőségben új melegrekordok születtek
Fotó: magyarnemzet.hu

A hőség nem enyhül

Az előzetes adatok alapján új napi melegrekord született Körösladányban, ahol a hőmérő 39,9 Celsius-fokot mutatott vasárnap. Ez meghaladja az 1948-ban regisztrált 39,0 fokos korábbi rekordot, így az évtizedek óta tartó csúcs megdőlt – jelentette be a HungaroMet a Facebook-oldalán. Nemcsak vidéken, hanem a fővárosban is rekordhőmérsékletet mértek: Budapesten, Újpesten 38,7 fokig emelkedett a hőmérséklet, ami szintén új napi csúcsot jelent. Ezek a számok jól mutatják, milyen erős és tartós hőség érte el az országot az elmúlt napokban.

 

