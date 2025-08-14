Kánikula a volán mögött: így kerüld el a balesetet a forró napokon

A meteorológiai előrejelzések szerint az elkövetkező napokban tovább fokozódik a kánikula, ami a közlekedésben is fokozott kockázatot jelent. Mutatjuk, melyek a hőség veszélyei.

A hőség veszélyei a volán mögött

A forróságban tompul a figyelem, lassul a reakcióidő, így nő a balesetek veszélye. A Veszprém vármegyei rendőrség arra kéri az autósokat, hogy a nagy melegben tartsák be az alábbi tanácsokat:

Igyál elegendő folyadékot, és legyen nálad mindig hűtött ásványvíz vagy üdítő.

Vezess türelmesebben, a megszokottnál kissé lassabban.

Tarts nagyobb követési távolságot, hogy legyen idő reagálni a forgalmi helyzetekre.

A kánikula hatására a sofőrök figyelme könnyen lankad, a fáradtságérzet gyorsabban jelentkezik, és a hirtelen döntések meghozatala is nehezebbé válik. A szakemberek szerint ilyenkor a kisebb forgalmi hibák is súlyos következményekkel járhatnak.