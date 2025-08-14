1 órája
Kánikula a volán mögött: így kerüld el a balesetet a forró napokon
A Veszprém vármegyei rendőrség figyelmeztet: a kánikula nemcsak az utakon lévő aszfaltot forrósítja fel, hanem az autósok koncentrációját is gyengíti. A következő napokban különösen fontos a türelem és az elővigyázatosság a volán mögött.
A meteorológiai előrejelzések szerint az elkövetkező napokban tovább fokozódik a kánikula, ami a közlekedésben is fokozott kockázatot jelent. Mutatjuk, melyek a hőség veszélyei.
Brutális időjárás: a hőség veszélyei a volán mögött
A forróságban tompul a figyelem, lassul a reakcióidő, így nő a balesetek veszélye. A Veszprém vármegyei rendőrség arra kéri az autósokat, hogy a nagy melegben tartsák be az alábbi tanácsokat:
- Igyál elegendő folyadékot, és legyen nálad mindig hűtött ásványvíz vagy üdítő.
- Vezess türelmesebben, a megszokottnál kissé lassabban.
- Tarts nagyobb követési távolságot, hogy legyen idő reagálni a forgalmi helyzetekre.
A kánikula hatására a sofőrök figyelme könnyen lankad, a fáradtságérzet gyorsabban jelentkezik, és a hirtelen döntések meghozatala is nehezebbé válik. A szakemberek szerint ilyenkor a kisebb forgalmi hibák is súlyos következményekkel járhatnak.
A rendőrség üzenete egyszerű: vezess felelősen, hogy mindenki biztonságban hazaérjen.
