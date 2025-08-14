augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hőségriadó

1 órája

Kánikula a volán mögött: így kerüld el a balesetet a forró napokon

Címkék#kánikula#folyadék#autósok#balesetek#figyelem#sofőr

A Veszprém vármegyei rendőrség figyelmeztet: a kánikula nemcsak az utakon lévő aszfaltot forrósítja fel, hanem az autósok koncentrációját is gyengíti. A következő napokban különösen fontos a türelem és az elővigyázatosság a volán mögött.

Veol.hu

A meteorológiai előrejelzések szerint az elkövetkező napokban tovább fokozódik a kánikula, ami a közlekedésben is fokozott kockázatot jelent. Mutatjuk, melyek a hőség veszélyei.

A hőség veszélyei a volán mögött
A hőség veszélyei a volán mögött
Forrás:  Shutterstock

Brutális időjárás: a hőség veszélyei a volán mögött

A forróságban tompul a figyelem, lassul a reakcióidő, így nő a balesetek veszélye. A Veszprém vármegyei rendőrség arra kéri az autósokat, hogy a nagy melegben tartsák be az alábbi tanácsokat:

  • Igyál elegendő folyadékot, és legyen nálad mindig hűtött ásványvíz vagy üdítő.
  • Vezess türelmesebben, a megszokottnál kissé lassabban.
  • Tarts nagyobb követési távolságot, hogy legyen idő reagálni a forgalmi helyzetekre.

A kánikula hatására a sofőrök figyelme könnyen lankad, a fáradtságérzet gyorsabban jelentkezik, és a hirtelen döntések meghozatala is nehezebbé válik. A szakemberek szerint ilyenkor a kisebb forgalmi hibák is súlyos következményekkel járhatnak.

A rendőrség üzenete egyszerű: vezess felelősen, hogy mindenki biztonságban hazaérjen.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu