Hőségriadó: 5 nap múlva indul a nyár legbrutálisabb szakasza!

A következő két hét az extrém hőség, a szárazság és a perzselő napsütés jegyében telik, ami nemcsak a közérzetünket, de a természetet és a mezőgazdaságot is komolyan megviseli. Ideje felkészülni az újabb hőségriadóra! - írja a Köpönyeg.

Semmi eső és 40 fok árnyékban: jön az újabb hőségriadó

Forrás: Köpönyeg

Ideje felkészülni az újabb hőségriadóra!

40 fok árnyékban? Ez vár ránk augusztus első felében

A forróság pénteken éri el hazánkat, és az előrejelzések szerint legalább augusztus 17–18-ig velünk is marad. Több térségben már a hétvégén 38–40 Celsius-fok körül alakulhatnak a maximumok, és a szakértők szerint még az ezt követő enyhülés sem hoz valódi felfrissülést – továbbra is marad a kánikula.

A 9–13. közötti időszak különösen extrémnek ígérkezik: alig lesz felhő az égen, a napsugárzás szinte zavartalanul éri el a földfelszínt. Ez a nyaralók számára akár kedvezőnek is tűnhet, ám a szabadban dolgozók és sportolók számára komoly hőterhelést jelenthet, amit nem szabad félvállról venni.

20% alatti páratartalom és tűzveszély

A száraz, forró levegő a hőérzetet is fokozza, amit tovább súlyosbít a rendkívül alacsony – 18–20%-os – páratartalom. Ez a bőr kiszáradását, a nyálkahártyák irritációját és a kiszáradás veszélyét is magában hordozza. A csapadék gyakorlatilag eltűnik, augusztus első két hetében alig lehet számítani esőre, és még a felhők is ritkán tűnnek fel az égen.

A hosszan tartó szárazság miatt fokozódik az erdő- és bozóttüzek kockázata. A növényzet gyorsan kiszárad, így akár egy eldobott cigarettacsikk vagy egy rosszul kialudt tábortűz is súlyos következményekkel járhat. A mezőgazdasági területeken már most komoly aggodalomra ad okot a vízhiány, amely jelentős terméskieséshez vezethet.

Ez most tényleg nem játék – így védekezz a hőség ellen

A szakemberek fokozott elővigyázatosságra figyelmeztetnek. Aki teheti, napközben tartózkodjon árnyékban vagy klimatizált helyiségben, különösen a 11–15 óra közötti időszakban. Fontos a bőséges vízfogyasztás, az alkoholfogyasztás kerülése és a fizikai megterhelés minimalizálása. A tűzgyújtási tilalom betartása pedig most szó szerint életeket menthet.