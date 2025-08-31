augusztus 31., vasárnap

Hűvösen búcsúzik az augusztus

Címkék#hőmérséklet#hidegfront#csapadék

Vasárnap a Duna vonalától keletre még több helyen előfordulhat eső, miközben a nyugati országrészben már naposabb, derűsebb idő valószínű. A nyár mérsékelten meleg idővel búcsúzik, a hőmérséklet körülbelül 26–28 fok között alakul. Az északnyugati, nyugati szél sokfelé élénkebben is megélénkülhet a nap folyamán - írja országos időjárás-előrejelzésében a Köpönyeg.

Veol.hu

A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint vasárnap reggel még borult, felhős időre számíthatunk, és eső vagy zápor is előfordulhat. Később azonban csökken a felhőzet, kisüt a nap, és már nem várható csapadék. Az északnyugati szél élénk marad, néhol erős lökések is lehetnek. A hőmérséklet reggel körülbelül 15 fok, délutánra pedig 23 fok köré melegszik.

Az időjárás-előrejelzés szerint vasárnap reggel még borult, felhős időre számíthatunk
Fotó: Bogdán Katalin

Így alakul az időjárás a továbbiakban

A jövő hét elején fokozatosan melegszik az idő, viszont kedd estére egy újabb hidegfront közeledik, ami megnöveli a záporok és zivatarok kialakulásának esélyét.

 

