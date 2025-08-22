1 órája
Esernyő vagy napszemüveg? Mutatjuk, milyen időre számíthatunk a hétvégén
Ahogy közeledik a hétvége, egyre többeket foglalkoztat a kérdés: milyen lesz az időjárás a következő napokban? Megnéztük az időjárás-előrejelzést, hogy neked már ne kelljen keresgélned.
Az elmúlt napok változékony, felhős, csapadékos időjárása után visszatérhet a napsütés Veszprém vármegyébe.
Így alakul a hétvégi időjárás vármegyénkben
Szombat
Változóan napos, gomolyfelhős idő várható, kisebb záporok csak elszórtan fordulhatnak elő. Az északnyugati szél erősen fújhat, így a reggeli 14 fok és a délutáni 24 fok közötti hőmérsékletet érdemes a szélhatás figyelembevételével érezni. Könnyű kabát vagy kardigán jól jöhet, ha szabadban töltjük a napot.
Vasárnap
A hangulat naposabbra fordul: hosszabb időre kisüt a nap, csak kevés felhő szűrődik át az égen. A hajnal hűvösebb, 10 fok körüli, de délutánra kellemes, 26 fok körüli értékekre számíthatunk, ideális körülményekkel a kinti programokhoz, legyen szó kirándulásról, kertészkedésről vagy egy könnyed sétáról a parkban.
Összességében változatos, de kellemes hétvége várható a köpönyeg.hu előrejelzése alapján. Szombaton érdemes a szélvédett helyeket választani, vasárnap pedig kiélvezni a napsütést: egy rövid kirándulás vagy szabadtéri étkezés igazi feltöltődést nyújthat.