Derűs délután vár Veszprémre enyhe széllel, frissítő hőfokkal

Csapadékra kicsi az esély, legfeljebb egy-egy futó zápor frissítheti fel rövid időre a levegőt, de alapvetően száraz időjárás ígérkezik.

Kellemes szellő és napsütés: ilyen időjárás várható vármegyénkben.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Ilyen időjárásra számíthatunk délután

A szél azonban élénkebb lehet, időnként meg is lengedezteti a fákat, így érdemes számolni a kissé szelesebb körülményekkel. A hőmérséklet visszafogott marad, a nyári meleghez képest inkább üdítően enyhe lesz a délután: 21 és 26 fok között alakulnak az értékek. Ez az időjárás kedvez a szabadtéri programoknak, legyen szó egy könnyű sétáról, városnézésről vagy akár egy délutáni kirándulásról a környék dombjai között. Aki viszont hosszabb ideig a szabadban tartózkodik, annak jól jöhet egy vékonyabb felső, főleg a szelesebb időszakokban. Összességében nyugodt, kellemes délután ígérkezik Veszprém környékén – a köpönyeg. hu előrejelzése alapján.