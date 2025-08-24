1 órája
Derűs délután vár Veszprémre enyhe széllel, frissítő hőfokkal
Délután Veszprém térségében kellemes, nagyrészt derűs időre számíthatunk, az égen csak helyenként bukkanhatnak fel kisebb gomolyfelhők.
Csapadékra kicsi az esély, legfeljebb egy-egy futó zápor frissítheti fel rövid időre a levegőt, de alapvetően száraz időjárás ígérkezik.
Ilyen időjárásra számíthatunk délután
A szél azonban élénkebb lehet, időnként meg is lengedezteti a fákat, így érdemes számolni a kissé szelesebb körülményekkel. A hőmérséklet visszafogott marad, a nyári meleghez képest inkább üdítően enyhe lesz a délután: 21 és 26 fok között alakulnak az értékek. Ez az időjárás kedvez a szabadtéri programoknak, legyen szó egy könnyű sétáról, városnézésről vagy akár egy délutáni kirándulásról a környék dombjai között. Aki viszont hosszabb ideig a szabadban tartózkodik, annak jól jöhet egy vékonyabb felső, főleg a szelesebb időszakokban. Összességében nyugodt, kellemes délután ígérkezik Veszprém környékén – a köpönyeg. hu előrejelzése alapján.