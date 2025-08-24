augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Derűs délután vár Veszprémre enyhe széllel, frissítő hőfokkal

Címkék#hőfok#köpönyeg.hu#időjárás előrejelzés

Délután Veszprém térségében kellemes, nagyrészt derűs időre számíthatunk, az égen csak helyenként bukkanhatnak fel kisebb gomolyfelhők.

Veol.hu

Csapadékra kicsi az esély, legfeljebb egy-egy futó zápor frissítheti fel rövid időre a levegőt, de alapvetően száraz időjárás ígérkezik.

Kellemes szellő és napsütés: Ilyen időjárás várható vármegyénkben.
Kellemes szellő és napsütés: ilyen időjárás várható vármegyénkben.
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Ilyen időjárásra számíthatunk délután

A szél azonban élénkebb lehet, időnként meg is lengedezteti a fákat, így érdemes számolni a kissé szelesebb körülményekkel. A hőmérséklet visszafogott marad, a nyári meleghez képest inkább üdítően enyhe lesz a délután: 21 és 26 fok között alakulnak az értékek. Ez az időjárás kedvez a szabadtéri programoknak, legyen szó egy könnyű sétáról, városnézésről vagy akár egy délutáni kirándulásról a környék dombjai között. Aki viszont hosszabb ideig a szabadban tartózkodik, annak jól jöhet egy vékonyabb felső, főleg a szelesebb időszakokban. Összességében nyugodt, kellemes délután ígérkezik Veszprém környékén – a köpönyeg. hu előrejelzése alapján.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu