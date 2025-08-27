augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Készülj, ma strandidő és hőhullám söpör végig a vármegyében!

Ma Veszprém térségében ismét igazi strandidőre számíthatunk.

Veol.hu

A napos égbolt végre felváltja az őszi hűvös időt, így a fürdőruha és a napszemüveg a mai időjáráshoz különösen jól jön majd.

Ilyen lesz az időjárás vármegyénkben
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Csapadékra nem kell készülni, a levegő száraz és meleg marad, tökéletes a szabadtéri programokhoz, sőt, a Balaton-parti fürdőzés is ideálisnak ígérkezik - a koponyeg.hu előrejelzése alapján.

 

