Zavartalan napsütés és kellemes meleg vár ránk ma Veszprém vármegyében

Ma Veszprém térségében kifejezetten kellemes, napos idő várható.

Veol.hu

A mai időjárás pozitívan alakul, az ég szinte zavartalanul tiszta lesz, csupán néhány aprócska felhő sodródhat fölénk, csapadék kialakulása nem valószínű.

Így alakul az időjárás vármegyénkben.
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Ilyen időjárás várható térségünkben

A délutáni órákra a hőmérséklet 25-26 fokig emelkedik, ami ideális, nyár végi melegnek számít. A levegő friss és tiszta marad, a mérsékelt légmozgás inkább üdítő hatású lesz, semmint zavaró. Később, a naplementét követően fokozatosan hűl a levegő, estére 18–19 fokra számíthatunk. Összességében a mai nap nyugodt, ragyogóan napos időt kínál, amely tökéletes szabadtéri programokhoz, kiránduláshoz vagy akár egy esti sétához is – a köpönyeg.hu előrejelzése alapján.

 

